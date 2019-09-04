Замглавы пермского ГУФСИН стал выходец с Южного Урала

Сергей Волотовский работает в системе ФСИН с 2002 года Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Первым замначальника пермского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Андрей Волотовский, ранее работавший в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне он был представлен личному составу управления.

«Андрей Волотовский <…> назначен первым заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю приказом ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства. Распоряжение о назначении Волотовского было подписано 13 августа. В последнее время Волотовский возглавлял специализированную туберкулезную больницу №3 ГУФСИН по Челябинской области. Всего же на его счету 17 лет работы в уголовно-исполнительной системе региона.

Должность первого замначальника ГУФСИН по Пермскому краю стала вакантной в марте 2018 года после того, как занимавший этот пост Валерий Лебедев был уволен со службы, а затем приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Было установлено, что, когда в июне 2017 года из пермского СИЗО №1 сбежал заключенный, Лебедев попросил начальника изолятора временно не сообщать об инциденте в ГУФСИН. Заключенного поймали через два дня, а на Лебедева было заведено дело.

ГУФСИН по Пермскому краю до сих пор остается без полновесного главы — управление ведомством возложено на врио начальника Сергея Носова.