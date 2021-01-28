Строительная бригада заменит окна, очистит стены и потолки от копоти Фото: фонд святой Екатерины

В подъезде дома в Екатеринбурге, где в начале года от пожара погибло восемь человек, начали ремонт. Все расходы за работы взял на себя председатель совета фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара. Работы много, но затягивать не будем, за две-три недели закончим», — говорит мастер строительно-ремонтной бригады Александр Ермоленко.

Планируется, что строительная бригада заменит окна, очистит стены и потолки от копоти, отштукатурит и покрасит их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу. Кроме того, все семьи, которые потеряли в пожаре близких, уже получили от фонда помощь.

«За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы. Игорь Алтушкин передал на помощь больше 1,2 млн рублей и принял решение привести в порядок подъезд», — уточнила замдиректора фонда Татьяна Прусевич.

Пожар в девятиэтажке на улице Рассветной, 7 в Екатеринбурге произошел в ночь на 12 января: загорелась квартира на втором этаже, в которой за долги было отключено электричество (по словам соседей и представителей УК, там проживала пьющая семья). В дыму задохнулись семь человек, еще одна пострадавшая, девочка, скончалась в машине скорой помощи.

Фото: фонд святой Екатерины

Фото: фонд святой Екатерины

Фото: фонд святой Екатерины