Стали известны имена погибших от пожара в Екатеринбурге

Имя одного погибшего в пожаре на данный момент неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жертвами пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге стали семь взрослых и маленькая девочка. Дочь женщины, которая в Twitter просила о помощи, умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

По данным агентства, на данный момент подтверждены смерти 53-летней Ларисы Ашуевой, 38-летней Натальи (писавшая в Twitter) и ее 7-летней дочери, Валентина Жабреева, Виталия Иняткина, 42-летнего Сергея Маркова, 44-летней Лоры Экшиян и неопознанного мужчины.

«Тела семи погибших вынесли из дома и увезли представители похоронной фирмы. Восьмая погибшая — это семилетняя дочка Натальи Беловой, просившей помощи в Twitter. Девочка скончалась ночью в машине скорой помощи. Предположительное имя мужчины, который находился в квартире, где был очаг возгорания — Евгений. Он обгорел очень сильно, поэтому его пока и не смогли опознать», — передает с места журналист агентства.

Кроме жильцов злополучной квартиры, почти все остальные погибшие — те, кто спускался в момент пожара с верхних этажей по лестничной клетке. «Наша бабушка тоже решила выйти из квартиры — я затащил ее обратно, открыл окна и балкон, и мы ждали пожарных», — рассказал URA.RU жилец с седьмого этажа Алексей.

Как писало URA.RU, пожар в девятиэтажке на улице Рассветная, 7 произошел в ночь на 12 января. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. На данный момент известно, что при возгорании погибли восемь человек (90 человек эвакуировали в гимназию №176). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жертв можно было избежать, если бы люди не открывали двери, пустив в свои квартиры ядовитый дым, а ждали ли бы приезда пожарных на балконах.