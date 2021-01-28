28 января 2021

Свердловский губернатор ослабил ограничения по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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На соревнованиях теперь смогут находиться до 50% зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ослабил ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Теперь болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. Ослабление режима повышенной готовности глава региона анонсировал в своем Instagram-аккаунте.

«Во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше. Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности», — написал Куйвашев.

Губернатор уточнил, что режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет и граждан с хроническими болезнями будет продлен до 15 февраля. Глава региона также отметил, что заведения общепита будут вынуждены закрываться до 23:00. «Нам всем ещё нужно набраться немного терпения», — попросил губернатор. Указ, в котором будут предусмотрены послабления, будет подписан 1 февраля.

Ранее Куйвашев продливал коронавирусные ограничения в регионе до 1 февраля. На тот момент в документе никаких ужесточений или послаблений не предусматривалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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