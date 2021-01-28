Заместитель губернатора Моора официально занял должность в Москве

Замгубернатора Эдуард Бакиев официально начал руководить представительством тюменского правительства в Москве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев назначен руководителем представительства правительства региона в органах государственной власти РФ. Информация об этом приводится на портале правительства области. Ранее его уже назначали на эту позицию, но приказ был отменен.

«Бакиев Эдуард Мунирович. Орган власти: представительство правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Должность: руководитель», — такие данные разместили на сайте правительства Тюменской области.

На этом ресурсе также есть информация, что эту же должность Бакиев занял еще в марте 2019 года, после увольнения с нее Павла Тараканова (сегодня он — сенатор СовФеда от Тюменской области). Нестыковку объяснили в приемной представительства в Москве.

«В 2019 году приказ о назначении Эдуарда Мунировича [Бакиева] был отменен. Все это время он просто координировал нашу деятельность. А сейчас его официально назначили. До этого момента правом подписи документов обладала первый заместитель руководителя представительства Наталья Гаськова», — рассказали URA.RU в московской приемной представительства Тюменской области.

В задачи представительства, в числе прочего, входит организация взаимодействия губернатора и правительства региона с органами федеральной власти: администрацией президента, кабмином, Федеральным собранием и так далее. Также Бакиеву предстоит отстаивать интересы Тюменской области во всех этих ведомствах, и придумывать, как сделать сотрудничество еще более эффективным. Еще одной задачей представительства является работа со СМИ.