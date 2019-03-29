Ранее на этом посту работал Павел Тараканов (на фото в центре) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Тюменской области

Назначен новый заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти Российской Федерации. Им стал бизнесмен Эдуард Бакиев. Информация об этом появилась на официальном портале правительства региона.

Распоряжение губернатор региона Александр Моор подписал 29 марта 2019 года. Ранее эту должность занимал Павел Тараканов, который перешел на работу в Совет Федерации.

Эдуард Бакиев — тюменский предприниматель, работал с правительством Тюменской области, обслуживал представительские мероприятия. Он был директором АО «Тюменская марка», ООО «Центр стратегического развития», ООО «Тюменская овчинно-меховая фабрика», ООО «ФинАвто» и «Западно-Сибирская юридическая группа», но покинул все компании. Некоторое время был директором ОАО «Тюменский ЦУМ». С 2003 по 2005 год, после Бакиева, директором «Тюменского ЦУМа» был и нынешний глава региона Александр Моор.