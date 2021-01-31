В Кургане назвали дату выборов главного единоросса

Курганские единороссы соберутся на конференцию 6 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональная конференция партии «Единая Россия» в Кургане состоится 6 февраля. На ней рассмотрят вопрос о выборе лидера. О дате конференции URA.RU сообщил инсайдер, сведения которого подтвердили в реготделении.

«6 февраля пройдет региональная конференция. На ней, вероятно, выберут нового лидера, которым может стать [депутат Госдумы от региона] Александр Ильтяков», — сообщил курганский политик.

В реготделении дату проведения конференции подтвердили. Повестка будет стандартная, ежегодная. «Будут озвучены итоги работы за 2020 год. Будет ротация политсовета и президиума — это по уставу норма. Должны поменять 10%», — пояснил агентству секретарь отделения партии Евгений Кафеев.

Он добавил, что обычно в повестке есть третий вопрос — выборы делегатов на съезд, который пройдет в Москве. Но сейчас съезд из-за пандемии откладывается, поэтому конференция не будет закрыта 6 февраля и продолжится вторым этапом.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков уточнил в разговоре с агентством, что ему неизвестно о выборах нового лидера курганских единороссов. При этом 6 февраля он будет присутствовать на конференции. «Пока могу сообщить, что принял решение войти в партию, чтобы выразить поддержку лидеру страны. Сейчас не время колебаться, нужно показать, на чьей ты стороне», — уточнил Ильтяков.

Ранее агентство сообщало, что во время рабочей поездки полпреда УрФО Владимира Якушева в Курган 19 января впервые публично прозвучала информация о возможной замене главы реготделения партии «Единая Россия». Закрытая встреча некоторых курганских политиков состоялась 18 января.