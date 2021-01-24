Как живет ЧЭМК после раздела активов между Аристовым и Антиповым

Павел Ходоровский: «Мы здесь живём, работаем, нам и благоустраивать город» Фото: пресс-служба ЧЭМК

Два события стали главными для Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 2020 году. Раздел активов между двумя богатейшими людьми региона — Александром Аристовым и Юрием Антиповым, а также пандемия коронавируса. Бизнес-развод, за которым следила общественность, благополучно завершился, а вот пандемия продолжается и существенно влияет на экономику.

Контроль над ЧЭМК получил Юрий Антипов. Теперь именно он ассоциируется со всем, что связано с комбинатом. Начиная от экологии и заканчивая проектами, которые должны придать Челябинску дополнительное развитие. О том, что сейчас происходит на одном из крупнейших и старейших предприятиях города в интервью URA.RU с генеральным директором ЧЭМК Павлом Ходоровским.

Раздел бизнеса не повлиял на производственный процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Павел Яковлевич, что больше повлияло на ЧЭМК в 2020 году — раздел бизнеса между его собственниками, Александром Аристовым и Юрием Антиповым, или пандемия коронавируса?

— Раздел бизнеса между собственниками на работу предприятия вообще никак не повлиял. На ЧЭМК ни на один день не прерывался производственный процесс. Все обязательства перед партнерами по заказам на ферросплавы выполнялись точно в срок. Управленческая политика на ЧЭМК налажена так, что выплавка ферросплавов не зависит от каких-либо корпоративных споров.

— А коронавирус?

— Повлиял, конечно, и достаточно сильно. Во-первых, элементарно болело много людей, как в цехах, так и среди руководства. Это привело к дополнительной нагрузке на тех, кто оставался в строю и вообще, создавало относительно негативный эмоциональный фон, который, к счастью, был достаточно быстро преодолен.

— Но пандемия еще и обернулась проблемами в экономике…

— Пандемия весь мир подтолкнула к экономической рецессии. Свернули темпы развития машиностроители. Снизили выпуск стали для них металлурги и соответственно уменьшили свои заказы на ферросплавы ЧЭМК. В мире производство стали в уходящем году значительно снизилось. Уже в первом квартале 2020 года производство нерафинированной стали в Японии упало на 2,4%. Коронавирусный кризис только начинался… По оценкам EUROFER, производство стали в Европе сократилось на 50%, тогда как количество заказов рухнуло сразу на 75%. В свою очередь ассоциация Eurometal отмечает, что спад спроса составил в различных сегментах рынка стран Евросоюза от 20% до 60%. В США зафиксированы случаи остановки сталеплавильных печей, причина всё та же — падение спроса из-за пандемии коронавируса. Но мы не допустили сокращения численности трудового коллектива, и год завершили с производственными показателями, вполне сравнимыми с «доковидным» 2019 годом.

ЧЭМК смог перестроиться

— И как вам это удалось?

— ЧЭМК смог перестроиться и наладить выпуск других видов ферросплавной продукции, имеющих спрос. Но падение объемов производства — ещё полбеды. Другая проблема — это снижение цен на нашу продукцию. Прибыльность и в прошлом году, когда мировая экономика переживала кризисный период, была невысокой. Сейчас же она упала ещё больше. И все же мы стараемся держать загруженность плавильных печей и занятость людей на прежнем уровне. За счет переориентации в сортаменте (подбор сортов) выпускаемой продукции ЧЭМК по итогам года добился в целом позитивных экономических показателей. Общее количество выплавленных ферросплавов сравним с прошлым годом, в 2020-м объём производства составит 100,3% к 2019 году, все обязательства по контрактам мы выполнили.

— При всех ваших успехах, ЧЭМК все еще позиционируется как один из загрязнителей воздуха в Челябинске.

— В 2020 году комбинат заключил четырехстороннее экологическое соглашение с губернатором Алексеем Текслером, Росприродназором и Минприроды РФ. Это наш ответ на озвученные президентом России Владимиром Путиным требования об общем оздоровлении экологической ситуации в стране. Там целый пакет мероприятий, в том числе по рекультивации шлакоотвала, копившегося 80 лет. А сейчас заключаем уже двухстороннее соглашение, непосредственно между ЧЭМК и губернатором Алексеем Текслером.

— Шлакоотвал, это то, что горожане не видят. А видят они ваши трубы и дым…

— Между прочим, осталась только одна труба над электродным цехом. Да и та сегодня практически не дымит, там работает отечественный газоочистной комплекс и выход газов проходит в нормах предельно-допустимой концентрации. Но в рамках заключенного двухстороннего соглашения с губернатором, мы обещали Алексею Текслеру ещё более снизить выбросы электродного производства и ЧЭМК это обязательно сделает. Контракт на новую газоочистку подписан, готов базовый проект и скоро будет сдан рабочий проект.

На комбинате большие планы по модернизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А что еще пообещали, чтобы воздух в городе был чище?

— Модернизацию двух плавильных печей в цехе №7. Это улучшит работу имеющихся газоочистных комплексов и уменьшит количество выбросов. Намечены мероприятия по благоустройству территории комбината. В декабре Алексей Текслер провел заседание Координационного совета по вопросам экологии, на котором был представлен разработанный советом региональный экологический стандарт. Нам есть, что сказать Координационному совету, ЧЭМК рассматривает вопрос о возможном финансировании собственных пунктов мониторинга окружающей среды. Такой современный экологический пост нужен нам самим, чтобы точно знать состояние атмосферы и состав загрязняющих воздух Челябинска веществ.

— Надеетесь, станет понятней, что в смоге над Челябинском виноват не только ЧЭМК?

— Система контроля нужна обязательно. Докопавшись до причины плохого воздуха, найдя его главных загрязнителей, можно будет вести настоящую экологическую работу, а не заниматься болтовней. А совпадают ли независимые показания с теми элементами, которые выбрасывает ЧЭМК? Может проблема загрязнения атмосферы не в промышленных выбросах, а в автомобильных выхлопах? Кстати, на трубах нашего предприятия установлены датчики, измеряющие состояние атмосферы внутри предприятия, их показания выкладываются в Интернет и с ними в режиме реального времени может ознакомиться любой желающий.

— СМИ писали о входящей в промышленную группу ЧЭМК фабрике из поселка Магнитка Кусинского района «МетАгломерат». О закрытии предприятия и о грядущем большом сокращении трудового коллектива. Удалось ли решить эту проблему?

Павел Ходоровский (слева): «Мы заключаем двустороннее соглашение с Алексеем Текслером» (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Ситуация разрешилась в полном соответствии с трудовым законодательством. «МетАгломерат» не закрывается, а переводится на сезонный формат. Сейчас там трудится 30 человек, но весной численность коллектива вырастет втрое. Ещё летом, просчитав неблагоприятный прогноз развития экономики, сообщили людям о грядущих переменах и сразу гарантировали новую работу всем сотрудникам на других предприятиях нашего холдинга. Мы были готовы трудоустроить каждого сотрудника «МетАгломерата». Кто-то уехал на наши горно-обогатительные фабрики на Ямале или в Пермском крае, кто-то устроился на ЧЭМК или на Катав-Ивановский литейно-механический завод. У всех, не только у выбравших «севера», зарплата выше, чем на родном предприятии в поселке Магнитка. Кто-то подписал заявления по соглашению сторон и, получив положенную по закону денежную компенсацию, начала работать в других местах. Кто-то с этим не согласился и уволился по сокращению. Весь процесс увольнения контролировали специалисты Роструда и они никаких жалоб от людей не зафиксировали.

— Процесс контролировался и областными властями?

— Мы благодарны вице-губернатору Егору Ковальчуку и министру промышленности региона Павлу Рыжему, которые помогли найти выход из этой непростой ситуации, а также властям Кусинского района. Будем и дальше соблюдать взятые на себя обязательства. Например, в конце года, на днях за счёт ЧЭМК завершен ремонт дороги в поселке Магнитка.

Кататься на территории катка можно даже в оттепель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В прошлом году ЧЭМК заявил сразу о нескольких социальных проектах. Ледовые дорожки в парке Терешковой, детская школе дзюдо и набережная возле бассейна «Электрометаллург».

— Вы ещё не упомянули финансовую помощь ЧЭМК хоккейному клубу «Трактор»… Что касается катка в парке Терешковой, челябинцам был предложен совершенно новый, столичный проект искусственного льда. Кататься по территории парка на коньках можно теперь даже в оттепель. Мы привлекли к работе над этим проектом специалистов-ледоваров из санкт-петербургской компании «Формула льда», с декабря по конец марта можно кататься на коньках прямо по аллеям парка.

Детскую школу дзюдо в поселке АМЗ мы задумали как проект благотворительный, ведь в ней местные мальчишки и девчонки занимаются спортом совершенно бесплатно, построили для них современный спортивный зал, оборудовали его матами, татами, обеспечили ребят формой, а в феврале в зале появятся ещё и дополнительные силовые тренажеры.

В школе дзюдо дети занимаются бесплатно Фото: Владимир Дубовицкий

— А что мешало раньше благоустроить набережную?

— Мы смогли сосредоточиться на решении проблем бассейна «Электрометаллург» и Дворца спорта после изменения числа собственников ЧЭМК. Территория возле них сильно запущена, вот и принято решение провести там глобальную реконструкцию. Сейчас идёт архитектурный конкурс, когда будет выбран подрядчик и создан проект, мы обязательно его согласуем с общим планом развития Челябинска и, конечно, посоветуемся с местными жителями.

— Ранее бизнес, и ЧЭМК в частности с меньше активностью отзывался на призывы властей вкладываться в Челябинск. Что изменилось?

— Именно в связи с активной позицией губернатора Алексея Текслера и мэра Челябинска Натальи Котовой во многом связаны наши социальные проекты. Мы рады ответить на их призыв изменить наш родной Челябинск к лучшему. Собственники и всё руководство ЧЭМК здесь родились и выросли. У нас, в отличие от всех прочих российских крупных металлургических холдингов, уникальная ситуация — управляющая компания находится не в Москве, а там же, где расположен промышленный актив — в Челябинске. Мы здесь живём, работаем, нам и благоустраивать город.