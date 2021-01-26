Александр Аристов разом стал крупнейшим благотворителем Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский бизнесмен Александр Аристов пожертвовал Русской православной церкви (РПЦ) 1 млрд рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе компании «Ариант».

«Александр Михайлович [Аристов] неравнодушен к жизни города, активно занимается благотворительностью и помогает социальным организациям. Он не смог пройти мимо такого важного проекта — Христорождественский собор обещает стать самым величественным храмом в Челябинске и украсить город. ГК „Ариант“ поддержала его инициативу и приняла решение о финансировании», — пояснил управляющий акционер Группы компаний «Ариант» и зять олигарха Александр Кретов. По его словам, «Ариант» добавит к пожертвованию основателя компании еще 150 млн рублей.

Новый кафедральный собор начали строить на северо-западе Челябинска возле ледовой арены «Трактор» в 2014 году, и практически сразу столкнулись с большими проблемами. В конце 2020 года губернатор Алексей Текслер выразил недовольство недопустимо долгим строительством, предложив сменить подрядчика и провести аудит. Присоединиться к проекту пожелала Русская медная компания (РМК), возглавляемая Игорем Алтушкиным.

Христорождественский собор был главным храмом Челябинска. В 1932 году его снесли, возведя на месте храма Оперный театр. Спустя 80 лет собор решили возвести заново, но уже в другом месте. После установки крестов на его куполах высота храма достигнет почти 70 метров.

Капсулу на месте будущего собора заложили с участием экс-губернатора Бориса Дубровского в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так выглядела стройка спустя год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И так — сейчас Фото: компания «Ариант»