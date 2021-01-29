Политолог: нужно блокировать аккаунты за призывы к беспорядкам

Совместные действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора, направленные на блокировку аккаунтов в соцсетях, с которых несовершеннолетних россиян призывают к участию в несанкционированных акциях, являются правильной мерой. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU выразил политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
«По большому счету, социальные сети и интернет-платформы давно стали не просто информационным пространством, которое влияет на политическую жизнь страны, но, в общем-то, являются довольно эффективным инструментом политической агитации и пропаганды, которая побуждает многих людей совершать определенные поступки», — рассказал Данюк.
Эксперт добавил, что в настоящее время подходы к модерации запрещенного контента во всех соцсетях разные и единого алгоритма нет. Он привел в пример недавнюю ситуацию в США, когда интернет-платформы (Twitter, Youtube и прочие) блокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа и сообщества его сторонников. Администрации социальных сервисов подобные действия объясняли борьбой с призывами к насилию.
«Самое интересное, что в это же время эти же интернет-платформы в российском сегменте не ограничивали никак доступ к предоставляемой информации, которая содержала призывы к участию в несанкционированных запрещенных акциях, в том числе призывы к несовершеннолетним», — добавил эксперт. По его мнению, такая позиция говорит о том, что действия администрации сетей отличаются в зависимости от политической конъюнктуры.
Данюк подчеркнул, что соцсети обязаны блокировать эти аккаунты — такая политика должна быть повсеместной. По его мнению, этим нужно заниматься самим интернет-платформам и СМИ, где публикуется подобная информация.
С 1 февраля в России вступает в силу закон, ужесточающий ответственность социальных сетей за публикуемый контент и обязывающий администрации сервисов самим бороться с противоправной информацией. По словам Данюка, данный закон направлен в первую очередь на защиту потребителей информации (среди которых и несовершеннолетние граждане) от запрещенного контента.
23 января в России прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, на 31 января готовятся новые акции. Известно, что через соцсети к их участию активно призывали детей.
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