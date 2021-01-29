Аналитики назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

Снижение в цене может быть только по сезонным российским фруктам и овощам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году подорожает зерно, что приведет к росту цен не только на муку, крупу и хлеб, но и на яйца, молоко и мясо. Об этом рассказали эксперты.

«Цены в дальнейшем будут расти на все продукты, потому что растет уровень затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают предприятия переработки основным сырьем. Это зерно, которое будет дорожать из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК (опять топливо, налоги, импортная составляющая — пестициды, удобрения и т. д.), — рассказал в беседе «Московским Комсомольцем» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, увеличатся также цены на бакалею, кондитерские изделия и консервы.

По словам аналитика Александра Розмана, импортные продовольственные товары (чай, кофе и экзотические фрукты и овощи) также подорожают из-за обесценивания рубля. Снижение в цене может быть только по сезонным российским фруктам и овощам. Розман подчеркнул, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.

Ранее российские экономисты в беседе с URA.RU заявили, что в России продолжится рост цен на продукты, что может привести к экономическим и социальным проблемам в обществе. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Однако экономисты уверены, что правительство не сможет сдержать рост цен на продукты. Это приведет к дефициту.