В Белоруссии хотят признать флаг протестов экстремистским

Генпрокуратура Белоруссии собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. По их мнению, флаг является атрибутом «цветной революции».
«В прокуратуру обратилась группа неравнодушных граждан, которая посчитала, что флаг был создан для разжигания вражды и ненависти в белорусском обществе», — пишет «Лента.ру» с ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня». По данным газеты, граждане Белоруссии попросили запретить полотно, чтобы прекратить в стране «цветную революцию». Сейчас идет подготовка документов.
Если бело-красно-белый флаг признают экстремистским, его использование будет наказываться крупными штрафами и арестами. Он является одним из символов протестов в республике, которые идут уже полгода.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику. После этого белорусы вышли на очередные акции протеста, были задержаны десятки человек. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.
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