29 января 2021

В Белоруссии хотят признать флаг протестов экстремистским

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, беларусь
Генпрокуратура Белоруссии собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура Белоруссии собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. По их мнению, флаг является атрибутом «цветной революции».

«В прокуратуру обратилась группа неравнодушных граждан, которая посчитала, что флаг был создан для разжигания вражды и ненависти в белорусском обществе», — пишет «Лента.ру» с ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня». По данным газеты, граждане Белоруссии попросили запретить полотно, чтобы прекратить в стране «цветную революцию». Сейчас идет подготовка документов.

Если бело-красно-белый флаг признают экстремистским, его использование будет наказываться крупными штрафами и арестами. Он является одним из символов протестов в республике, которые идут уже полгода.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику. После этого белорусы вышли на очередные акции протеста, были задержаны десятки человек. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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