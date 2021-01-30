Метеорологи объяснили погодные аномалии в России

На погоду влияют нагнетание углеводородов и усиление парникового эффекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Резкие перепады погоды в России — это долгосрочное следствие изменения климата, которое происходит в результате деятельности человека. Об этом рассказал URA.RU руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов.

«Современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека: нагнетанием углеводородов и последующим усилением парникового эффекта. Расхожая фраза о том, что климат становится более „нервным“, проявляется именно из-за этого», — отметил Константинов. По его словам, зима 2021 года значительно отличается от того, что было в предыдущие два года. Собеседник агентства уточнил, что погодное разнообразие характерно для всей территории России.

В то же время специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семенов отметил, что за последние годы средняя температура в России почти не изменилась. «Исследования по анализу изменчивости температуры показали, что последние 20 лет в России не отличаются от предыдущих 30. В целом в стране за 30 лет потеплело на 0,7 градуса», — резюмировал ученый в разговоре с URA.RU.

Ранее климатологи предупредили, что в 2021 году будет наблюдаться учащение погодных аномалий. Так, январь 2021 года уже назван самым холодным в Свердловской области за последние 15 лет.