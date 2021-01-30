Тарпищев раскрыл, после чего пошатнулось здоровье Ельцина

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Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, ельцин на фотографии, архивная фотография
Борис Ельцин был очень здоровым до инфаркта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У первого президента России Бориса Ельцина было очень крепкое здоровье, пока у него не случился инфаркт. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

«У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта», — заявил Тарпищев РИА «Новости». Он уточнил, что бывший президент мог купаться в ледяной воде, когда идет снег с дождем, а на воде лежит снежная кашица. Спортсмен вспомнил, что Ельцин даже звал его купаться в такую погоду. В такой холодной воде первый президент России мог задерживать дыхание на две минуты.

1 февраля в России отмечается 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Он родился на Урале, в селе Бутка, в 1934 году. Ельцин возглавлял Россию с 1991 по 1999 годы. Политик скончался в апреле 2007 года из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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