Тарпищев раскрыл, после чего пошатнулось здоровье Ельцина

Борис Ельцин был очень здоровым до инфаркта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У первого президента России Бориса Ельцина было очень крепкое здоровье, пока у него не случился инфаркт. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

«У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта», — заявил Тарпищев РИА «Новости». Он уточнил, что бывший президент мог купаться в ледяной воде, когда идет снег с дождем, а на воде лежит снежная кашица. Спортсмен вспомнил, что Ельцин даже звал его купаться в такую погоду. В такой холодной воде первый президент России мог задерживать дыхание на две минуты.

1 февраля в России отмечается 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Он родился на Урале, в селе Бутка, в 1934 году. Ельцин возглавлял Россию с 1991 по 1999 годы. Политик скончался в апреле 2007 года из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.