В Кургане арестовали начальника областного Росреестра

Руководителя областного Росреестра Олега Молчанова задержали 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова арестовали на два месяца. Решение было вынесено 30 января на заседании Курганского городского суда, предает корреспондент URA.RU.

«Избрать в отношении обвиняемого Молчанова Олега Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — заявили в суде. Молчанова обвинили в присвоении или растрате в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года присвоил не менее 520 тыс. рублей, которые были предназначены для премий. Он был задержан 29 января. «Между управлением Росреестра по Курганской области <…> заключены договора аренды здания <…>, за что Молчанов, возможно, незаконно получает денежное вознаграждение в размере 10% от арендной платы», — добавил следователь. Молчанову грозит до 6 лет лишения свободы.

Обвиняемый не признал вину. «Договорами аренды я не занимаюсь <…> Ни с кем из этих людей [подчиненных] лично я по премиям не встречался и не разговаривал <…>, денег от подчиненных никогда я не получал», — заявил Молчанов. Он попросил не заключать его под стражу, ссылаясь на то, что ему нужно заботиться о больной жене. Также он заявил, что собирается уволиться из управления.

29 января источники URA.RU сообщили об обысках в здании управления Росреестра по Курганской области. Также они добавили, что в этот день был задержан человек, похожий на руководителя управления Олега Молчанова.