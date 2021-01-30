Минздрав РФ одобрил создание препарата от коронавируса

Разработчиком препаратов является Центр имени Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр имени Гамалеи, помимо новой вакцины от коронавируса, займется разработкой двух препаратов для профилактики инфекции. Для этих целей, по данным журналистов, Минздрав РФ выделит порядка 66 миллионов рублей.

«Минздрав согласовал госзадание Центру имени Гамалеи на создание новых препаратов против COVID-19», — сообщает РБК со ссылкой на «Фармвестник». Согласно опубликованному на портале «Госрасходы» документу, на препараты планируется выделить порядка 66 миллионов рублей, еще около 25 миллионов будет выделено на разработку новой вакцины.

Первый препарат будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы самого вируса. Его выпуск запланирован на 2021—2023 годы. На разработку лекарственного средства будет направлено более 41 миллиона рублей.

Второй препарат является блокатором рецептора, с помощью которого инфекция проникает в клетки. Он будет разработан в 2022 году и обойдется государству в 25 миллионов рублей.

Кроме препаратов для профилактики коронавируса, Минздрав запланировал направить около 25 миллионов на разработку новой вакцины. Таким образом, общий объем субсидий в Центр имени Гамалеи составит около 91 миллиона рублей.