30 января 2021

Синоптики сообщили о раннем наступлении весны в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, почки, весна, ветка дерева
Весна в стране начнется чуть раньше, чем в предыдущие годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоящая весна в центральной части России может установиться уже к концу марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — рассказал Леус в беседе с радио «Комсомольская правда».

Синоптик добавил, что сейчас на европейской территории страны преобладает активный южный циклон, местами температура достигает трех градусов тепла, однако уже с февраля начнется очередное похолодание. «С началом февраля нас ждет возвращение зимы. Опять же, погода будет очень разной. В южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны. Ну, а от Москвы и севернее снега будет немного», — заявил метеоролог.

Ранее в разговоре с URA.RU руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов рассказал, что резкие перепады погоды в России — это долгосрочное следствие изменения климата, которое происходит в результате деятельности человека. По его словам, зима 2021 года значительно отличается от того, что было в предыдущие два года. Константинов отметил, что погодное разнообразие характерно для всей территории России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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