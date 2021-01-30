30 января 2021

Непристегнутых водителей и пассажиров отследят по видеокамерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
В будущем отсутствие пристегнутого ремня безопасности будет фиксироваться камерами на дорогах и информация о нарушении попадет в ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, начали выявлять дорожными камерами. Об этом журналистам рассказал операционный директор компании-оператора систем фотовидеофиксации в Московской области «МВС Груп» Михаил Родионов.

«Камера фиксирует переднюю часть автомобиля — водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности», — цитирует Родионова радио Sputnik. С помощью этих снимков программисты «учат» нейросеть распознавать именно отсутствие ремня. Планируется, что впоследствии искусственный интеллект будет фиксировать нарушителей этого правила дорожного движения и отсылать информацию в ГИБДД.

Проект тестируется в Подмосковье. На обучение нейросети, по прогнозам Родионова, уйдет несколько месяцев. Пока что сделанные снимки правоохранителям не передаются, поскольку непонятно, на каком основании формировать постановление о правонарушении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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