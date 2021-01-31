Экономисты предупредили об опасности инвестирования в акции

Экономисты советуют не хранить деньги в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвестировать в акции, ОФЗ (облигации федерального займа) или золото в современных условиях не стоит. Об этом URA.RU заявили экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин и доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда деньги прекратили носить сберегательную функцию. Разместить сейчас их куда-то без риска, но хотя бы с минимальной доходностью совершенно невозможно: ни в золото, ни в ОФЗ, ни в акции», — считает Калугин. Однако в банковских вкладах можно хранить сбережения, если они в пределах застрахованного депозита.

Экономист Кривелевич также считает вложение в акции очень рискованным. «Я рекомендую людям выйти на боксерский ринг к Майку Тайсону и попробовать дать ему смачного пинка. Совершенно аналогичная ситуация. Почему-то задираться к профессиональному боксеру — страшно, а пытаться играть на деньги с профессиональным банкирами — не страшно. Но эффект будет тот же самый. Только в первом случае эффект будет на лицо, а во втором эффект будет на карман. Если вы не являетесь профессиональным финансистом, то вам, наверное, не надо лезть на финансовый рынок во избежание болезненной потери денег», — поделился с URA.RU он своим мнением.

При этом Кривелевич заявил, что хранение денег в рублях в любом месте — это ненадежно. «Не могу ничего посоветовать кроме приобретения долларов. Потому что сейчас все остальные варианты один другого хуже», — согласился и поделился советом Калугин.

Ранее финансовый советник Анна Харченко посоветовала россиянам, куда стоит вложить 100 тысяч рублей, если есть такая возможность. Эта сумма, по ее мнению, идеально подойдет для инвестирования, сообщает телеканал 360. Однако выбирать бумаги нужно при учете нескольких важных факторов: срока размещения денег инвестором, желаемой доходности, готовности к рискам, общего финансового положения, уточняет агентство Nation News. В ОФЗ Харченко советует вкладываться при коротком сроке инвестирования с низкой склонностью к риску, пишет «Пятый канал».