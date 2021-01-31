Протест в Екатеринбурге собрал меньше людей, чем в прошлый раз

Протестующих оказалось меньше, чем на прошлой акции, несмотря на то, что в городе улучшилась погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального оказался немногочисленным. Из фото, которое отправил URA.RU читатель, можно сделать вывод, что людей пришло меньше, чем 23 января.

«Протестующих оказалось меньше, чем на прошлой акции, несмотря на то, что в городе улучшилась погода», — передает читатель. Согласно информации регионального министерства общественной безопасности, в этот раз в акции участие принимают 2,3 тысячи человек. На митинг-шествие 23 января пришли около трех тысяч человек. На данный момент, штаб Навального в Екатеринбурге призвал участников незаконной акции разойтись. Заявки на проведение акций 23-го и 31-го числа не подавались.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше», а затем арестован. ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.

После ареста Навального вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. В ленте утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Путин эти данные опроверг. Накануне олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.

Фото: читатель URA.RU