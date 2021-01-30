30 января 2021
29 января 2021
28 января 2021

На незаконном митинге в Перми начались задержания

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, полиция, задержание
Как минимум двоих пермяком задержали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В Перми на несогласованной акции протеста начались первые задержания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Как минимум, двух активистов выхватили из толпы протестующих», — сообщает корреспондент. Он также отметил, что протестующие ищут пути для продолжения несогласованного шествия. На месте замечена конная полиция.

Ранее сообщалось, что в Березниках задержан юрист штаба Навального Артем Файзулин. В пресс-службе УМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией. Согласно данным ОВД-инфо, в Перми, по информации на 10.12 утра по московскому времени, задержан один человек.

Поводом для несогласованных акций 23 и 31 января стал фильм-расследование блогера Алексея Навального про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Навальный был арестован еще до премьеры фильма. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является владельцем дворца, в котором планирует открыть отель.

Несогласованная акция протеста в Перми 23 января по разным данным собрала от 2 до 5 тысяч человек (по данным исполнительной власти и штаба Навального, соответственно), участников шествия не задерживали. До митинга был задержан лидер пермского штаба Навального Сергей Ухов, которого по решению суда арестовали на пять суток. Заявок на проведение митинга тогда и сейчас не подавалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...