В Пермском крае задержан юрист штаба Навального

В Пермском крае начались задержания на несогласованном митинге в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Об этом сообщает его местный штаб. В УМВД по Пермскому краю не комментируют данную информацию.
«В Березниках задержан юрист штаба Артём Файзулин», — сообщает штаб Навального в Перми. Здесь же опровергают информацию о том, что задержан координатор штаба Сергей Ухов. В пресс-службе УМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией. Дозвониться до Ухова корреспонденту URA.RU не удалось — он не взял трубку. Согласно данным ОВД-инфо, в Перми, по информации на 9 утра по Москве, задержан один человек.
Предыдущая несогласованная акция протеста в крае прошла 23 января. По данным властей штаба Навального, она собрала от 2 до 5 тысяч человек, соответственно. Заявка на проведение митинга, как и сейчас, не подавалась. Никто из участников прошлой акции задержан не был. Кроме Ухова, которого задержали еще до начала митинга. Он был арестован на пять суток по решению суда.
Поводом для несогласованных акций стал выпуск фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Автор фильма блогер Навальный был арестован до премьеры. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем дворца, в котором планирует открыть отель.
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