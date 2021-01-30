Резиденцию челябинского губернатора взяли под усиленную охрану

Перед выходом на улицу Цвиллинга в Челябинске размещены кордоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Под усиленную охрану в Челябинске взяли резиденцию губернатора региона, которая расположена на улице Цвиллинга. Движение вблизи резиденции перекрыто, передает корреспондент URA.RU.

«Резиденция под усиленной охраной», — передает корреспондент URA.RU. Он также отмечает, что участники несанкционированной акции после сбора у памятника Курчатову разделились на несколько групп. «Часть людей через парк Гагарина вышла на улицу Коммуны и двинулась к бульвару Славы. На улице Энгельса их пытались остановить, но потом пропустили на Алое поле. Сейчас участники акции скопили на Алом поле», — рассказывает с места событий корреспондент.

На данный момент, кордоны перед выходом на улицу Цвиллинга остаются. На Кировке — главной пешеходной зоне в центре Челябинска — также замечена полиция. Официальных комментариев по поводу несогласованной акции протеста в Челябинске пока нет.

Поводом для несанкционированной акции протеста стал арест блогера Алексея Навального. Его задержали после возвращения из Германии в столичном аэропорту Шереметьево. После ареста блогера вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. Утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем объекта.

По информации источников в силовых структурах, на несогласованном митинге 23 января в Челябинске были задержаны 39 человек. Рассмотрено по итогам акции семь административных дел. В Челябинске в шествии, по данным силовых ведомств, участвовало около 2500 человек, и порядка 800 в Магнитогорске. По информации источника во власти, 23 января на митинг в Челябинске пришли около 990 человек, в Магнитогорске — около 300. На несогласованной акции 31 января в Челябинске, по предварительным данным пришли порядка полутора тысяч человек (данные источника из правоохранительных органов). Данных по Магнитогорску пока нет.