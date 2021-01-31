Полицейские задерживают участников незаконной акции протеста у СИЗО «Матросская тишина» в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

У СИЗО №1 «Матросская тишина» в Москве полиция начала задерживать участников незаконной акции протеста. В этом изоляторе содержится арестованный блогер Алексей Навальный.

«Задержания участников несогласованной акции начались у „Матросской тишины“», — сообщает РИА «Новости». Уточняется, что полицейские стараются оттеснить протестующих от СИЗО №1. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, подходы к «Матросской тишине» перекрыты, активисты уперлись в оцепление полиции.

Незаконные акции в поддержку Навального проходят в нескольких российских городах уже второй раз. Заявки на их проведение 23 и 31 января штаб Навального не подавал. Первые митинги прошли 23 января в 129 городах России. Полиция задержала более четырех тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

Несанкционированные протесты начались после ареста блогера Алексея Навального за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. После ареста блогера вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком, где утверждалось, что он имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам глава государства эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта. Однако видео Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.