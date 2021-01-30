В Челябинске назвали число задержанных в ходе незаконной акции

В Челябинске 31 января задержали 128 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске во время незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального полиция задержала 128 человек. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«По данным на 17:50 задержано 128 участников акции протеста. Из них 16 человек —несовершеннолетние», — уточнила омбудсмен. По словам Сударенко эти данные она получила из УМВД Челябинска. Ранее в штабе Навального говорили о том, что задержано от 20 до 30 человек. По данным источников URA.RU в силовых структурах, на акции протеста 23 января задержали 39 человек, из которых 9 — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения). Поводом для возбуждения дела стал транспортный коллапс во время акции.

По данным источников URA.RU в органах власти и силовых структурах, 31 января в несогласованных акциях приняли участие около 1,5 тысячи человек в Челябинске и меньше ста в Магнитогорске. Штабы Навального оценки численности протестовавших не давали. Политологи оценили итоги акций как неудачу организаторов: 23 января в несогласованных акции участвовали, по разным оценкам, от 1 до 2,5 тысячи челябинцев и до 800 магнитогорцев.

Участники шествий вторые выходные подряд протестуют против ареста Навального и грозящей ему замены условного срока за мошенничество реальным. Акции не были санкционирована властями. Уже после ареста Навального его сторонники опубликовали фильм-расследование о дворце под Геленджиком, якобы принадлежащем Владимиру Путину. Спустя несколько дней миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что бенефициаром объекта является он.