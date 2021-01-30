Импровизированный митинг за Навального в Челябинске состоялся на крыльце Оперного театра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несогласованные акции, прошедшие 31 января в Челябинской области, собрали меньше участников, чем неделю назад. Политологи в беседе с URA.RU назвали акцию «скучной» и «партизанской», а в толпе сетовали: «Мало драйва! Даже не кричим толком!»

«Хотя народу было и меньше, чем 23 января, все-таки это уже вторая мобилизация, но народ пришел, — отмечает политолог Андрей Лавров. — И это не за Навального, а против ухудшения экономической ситуации. Сказывается и усталость от карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Проблемы не сняты и люди будут выходить». Действия участников акции он сравнил партизанской тактикой маоистов «рыба в воду», когда протестующие пытаются смешаться с народом. «Что касается действий полиции, то, слава богу, обошлось без „пинков в живот“, — говорит Лавров. — Власть хорошо подготовилась».

«Протестующие разбивались на маленькие группы и смешивались с прохожими. Тактически это эффективнее, но в итоге акция была лишена смыслового содержания и оказалась скучнее той, что была 23 января, — считает политолог Александр Мельников. — При этом, как и неделю назад, придерживались четкой установки. Предупреждали о незаконности акции, максимально корректно пресекали провокации».

По данным источников URA.RU, в органах власти и силовых структурах, 31 января на улицы вышли порядка 1,5 тысячи челябинцев и около 80 магнитогорцев. Штабы Навального в этих городах не приводили цифры, ограничившись оценкой числа задержанных в 20-30 человек. Накануне воскресных шествий 31 января была отправлена под арест дочь экс-министра культуры Челябинской области Мария Макарова, администратор чата челябинского штаба Навального. В Магнитогорске был задержан, а затем отпущен фотокорреспондент URA.RU Илья Московец.

23 января в несогласованных акции участвовали, по разным оценкам, от 1 тысячи до 2,5 тысячи челябинцев и до 800 магнитогорцев. Задержали порядка 40 человек, восемь участников были оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, семь арестованы на срок от 7 до 13 суток.

Как и в прошлое воскресенье, поводом вывести людей на улицы стал арест Навального по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за нарушение условий испытательного срока: на следующей неделе суд должен рассмотреть вопрос о замене ему условного приговора за мошенничество на реальный срок. Масла в огонь должна была подлить публикация командой Навального на YouTube расследования о «дворце под Геленджиком», якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину. По разным данным, двухчасовой фильм набрал от трех миллионов до 100 миллионов просмотров. Дворец же оказался недостроенным апарт-отелем, принадлежащим миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

До памятника Курчатову, заявленного точкой сбора, протестующих просто не допустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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По оценкам источников в силовых структурах, в Магнитогорске второй митинг собрал меньше участников Фото: Илья Московец © URA.RU