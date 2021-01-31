В Москве и Санкт-Петербурге завершаются акции протеста

Протестующие и правоохранители расходятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Москве и Санкт-Петербурге заканчиваются несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Об окончании митинга в столице сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Активисты расходятся с Комсомольской площади», — передает корреспондент. По его словам, задержания до сих пор происходят, но часть сотрудников Росгвардии уже отправилась в автобусы. В Московском штабе Навального подвели итоги акции и объявили о ее завершении. Также об окончании акции сообщили в Санкт-Петербургском штабе. Конечной точкой шествия оказался ТЮЗ.

Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо» в Москве были задержаны около 1 000 человек, на прошлой неделе сообщали о 1 320 задержанных. В Санкт-Петербурге сегодня чуть меньше 800 задержанных, что почти на 500 больше, чем на прошлой акции. Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.