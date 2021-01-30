В Кургане назначили суды по задержанным на митинге

В Кургане на незаконной акции протеста 31 января задержали 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Кургане на 1 февраля назначены суды по задержанным на незаконной акции в поддержку арестованного Алексея Навального, которая прошла 31 января перед кинотеатром «Россия». Всего сообщается о 10 участниках. О судах и судьбе задержанных URA.RU сообщил адвокат Яков Сидоров.

«Тех, кого доставили в Октябрьский отдел полиции, а это около 10 человек, уже отпустили. На них составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ („Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“). Решение о привлечении к ответственности завтра рассмотрит суд», — пояснил Сидоров.

Участники незаконного митинга приглашены 1 февраля в Курганский городской суд по ул. М. Горького после 13 часов. Санкция статьи, привлечение по которой рассмотрит суд, предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

В УМВД России по Курганской области сообщили, что в акции приняли участие 32 человека. Информацию о доставленных в полицию обещали сообщить позднее.

Акция протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане была не согласована. Поводом для акции стал арест блогера Алексея Навального, а также его фильм о дворце, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем строения.

23 января в Кургане на незаконной акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 гражданах. 20 человек тогда задержали, пятерых арестовали (суды арестовали пятерых на срок от 8 до 30 суток).