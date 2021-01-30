30 января 2021
29 января 2021

В «Зюраткуле» лоси едва не затоптали итальянского телеведущего

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лоси не могли поделить угощение, которое подготовил для них Федерико Арнальди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ведущего программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди чуть не затоптали лоси из-за моркови в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области. Выпуск опубликован на youtube-канале НТВ.

«Я слышал, что от лосей нужно держаться подальше, но эти такие милые были, пока я не достал морковь», — сказал Арнальди. У него была одна морковь, которой пытались угоститься сразу три лося.

В национальном парке рассказали, что съемочная группа провела там два дня. Они успели посетить хребет Зюраткуль и покататься по одноименному озеру на лыжах. Также Арнальди вместе с командой побывали на «Ледяном фонтане», в доме лося «Сохатка», а также попарились в бане и поели блюда русской кухни.

Ранее другой ведущий программы Джон Уоррен побывал в Кургане. Жители организовали праздник пряников и показали дом из хлеба. Также он посетил ХМАО, где находится аэродром «Боровая». Его прокатили на самолете, сделав «мертвую петлю» и другие элементы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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