Юлию Навальную отпустили из полиции, но будут судить

Жену Алексея Навального Юлию, задержанную на несогласованных акциях протеста в Москве, отпустили из отдела полиции в Новой Москве. На нее составили протокол за нарушение правил проведения митингов.
«Супругу Навального Юлию отпустили из отдела полиции в городе Щербинка», — пишет «Медуза». На нее составлен протокол по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения митингов. 1 февраля над ней состоится суд.
Навальную задержали на митинге в Москве. Она пробыла на акции несколько минут. Мероприятие, заявку на проведение которого организаторы не подавали, проводилось из-за ареста Алексея Навального по делу «Ив Роше». 2 февраля в Симоновском суде Москвы будет рассматриваться вопрос о замене условного срока Навальному на реальный.
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