Юлию Навальную отпустили из полиции, но будут судить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, навальная юлия, проспект академика сахарова
Супругу Алексея Навального задержали за участие в митинге 31 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Жену Алексея Навального Юлию, задержанную на несогласованных акциях протеста в Москве, отпустили из отдела полиции в Новой Москве. На нее составили протокол за нарушение правил проведения митингов.

«Супругу Навального Юлию отпустили из отдела полиции в городе Щербинка», — пишет «Медуза». На нее составлен протокол по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения митингов. 1 февраля над ней состоится суд.

Навальную задержали на митинге в Москве. Она пробыла на акции несколько минут. Мероприятие, заявку на проведение которого организаторы не подавали, проводилось из-за ареста Алексея Навального по делу «Ив Роше». 2 февраля в Симоновском суде Москвы будет рассматриваться вопрос о замене условного срока Навальному на реальный.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...