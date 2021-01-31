Юлию Навальную задержали в Москве

Жена Навального вышла на акцию протеста в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Жену блогера Алексея Навального Юлию задержали. Она участвовала на несанкционированной акции в его поддержку.

Навальная участвовала в митинге в Москве. На видео с места задержания видно, что ее усаживают в автомобиль. «Представьтесь, назовите причину задержания», — попросил мужчина, назвавшийся ее защитником, у полиции. Он также просил поехать с ней, но дверь машины закрыли и машина с Навальной уехала. Протестующие продолжали скандировать: «Юлия».

После ее задержания на несогласованной акции 23 января, политолог Анна Федорова объяснила, что Юлию хотят сделать символом несанкционированных протестов. Митинги, которые прошли сегодня в нескольких городах, почти завершились. Организаторы не подавали заявки о их проведении.

17 января блогер Алексей Навальный был задержан в Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.

После его задержания вышел фильм о «дворце» под Геленджиком, в котором приписывают недвижимость президенту РФ Владимиру Путину. Сам глава государства эти данные опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.