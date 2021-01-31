Союз журналистов РФ выступит с предложением унификации формы сотрудников СМИ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На несанкционированных акциях протеста 31 января силовиками были задержаны около 60 сотрудников СМИ. В связи с этим председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев намерен связаться с руководством Росгвардии и Роскомнадзора.

Разговор, по его словам, пойдет об унификации опознавательных знаков, чтобы представители СМИ не оказывались в числе задержанных. «Я собираюсь в ближайшее время связаться и с руководством Росгвардии, и с Роскомнадзором, и все-таки согласно с тем законом, который был принят перед новым годом согласовать то, как должен выглядеть жилет сотрудника СМИ, чтобы он запомнился все сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они точно понимали, что этого человека нельзя трогать», — сказал «Интерфаксу» Соловьев.

Особняком, по его словам, стоит случай задержания на Сенной площади в Санкт-Петербурге фотокорреспондента Тимура Хаджибекова (Георгий Марков), которого повалили на землю, ударили несколько раз и разбили технику. Другие задержанные журналисты не пострадали и вскоре были отпущены.

Массовые акции протеста проходили по всей России 23 и 31 января. Организаторы не согласовывали с властями проведение мероприятий. Причиной митингов стал арест Алексея Навального. 2 февраля Симановский суд будет рассматривать вопрос о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В ходе акций 31 января было задержано около 4,5 тысяч человек.