Протесты в России: полиция на лошадях, хороводы и золотые ершики. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
Организаторы не согласовывали проведение протестных акций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В России завершились несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», были задержаны более четырех тысяч человек по всей стране. К примеру, после протестов 23 января количество задержанных превысило 3 300 человек. На месте событий работали фотокорреспонденты URA.RU, которые смогли запечатлеть самые яркие кадры второго протестного дня в России в 2021 году.

Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
В Екатеринбурге полицейские ждали протестующих на площади Труда…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
…но участники незаконной акции так и не добрались до нее, предпочитая более опасные маршруты
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
За активистами в Екатеринбурге наблюдал двухэтажный трансформер
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Курган
Так полицейские в Кургане ждали протестующих
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Курган
Среди патрулирующих были замечены представители народной дружины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Челябинск
В Челябинске не обошлось без столкновений с полицией
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Тюмень
Участники незаконной акции в Тюмени самовыражались с помощью одежды
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Тюмень
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Тюмень
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Митинг сторонников Навального. Сургут
В Сургуте водили хороводы
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Несанкционированный митинг. Магнитогорск
Магнитогорские участники несанкционированных акций не унывают из-за задержания
Фото: Илья Московец © URA.RU
Несанкционированный митинг. Магнитогорск
Фото: Илья Московец © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Пермь
В Перми за акцией протеста следили верхом на лошадях
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Пермь
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
В Москве задержания начались еще до начала акции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы акций 23 и 31 января не подавали заявки об их проведении. Поводом для их организации считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.

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