В России завершились несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», были задержаны более четырех тысяч человек по всей стране. К примеру, после протестов 23 января количество задержанных превысило 3 300 человек. На месте событий работали фотокорреспонденты URA.RU, которые смогли запечатлеть самые яркие кадры второго протестного дня в России в 2021 году.
В Екатеринбурге полицейские ждали протестующих на площади Труда…
Организаторы акций 23 и 31 января не подавали заявки об их проведении. Поводом для их организации считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.