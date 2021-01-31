Протесты в России: полиция на лошадях, хороводы и золотые ершики. Фоторепортаж

31 января 2021 в 21:15 Размер текста - 17 +

Организаторы не согласовывали проведение протестных акций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального В России завершились несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», были задержаны более четырех тысяч человек по всей стране. К примеру, после протестов 23 января количество задержанных превысило 3 300 человек. На месте событий работали фотокорреспонденты URA.RU, которые смогли запечатлеть самые яркие кадры второго протестного дня в России в 2021 году. В Екатеринбурге полицейские ждали протестующих на площади Труда… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …но участники незаконной акции так и не добрались до нее, предпочитая более опасные маршруты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За активистами в Екатеринбурге наблюдал двухэтажный трансформер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Так полицейские в Кургане ждали протестующих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди патрулирующих были замечены представители народной дружины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске не обошлось без столкновений с полицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники незаконной акции в Тюмени самовыражались с помощью одежды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте водили хороводы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Магнитогорские участники несанкционированных акций не унывают из-за задержания Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми за акцией протеста следили верхом на лошадях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Москве задержания начались еще до начала акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организаторы акций 23 и 31 января не подавали заявки об их проведении. Поводом для их организации считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.