Омбудсмен Кузнецова высказалась о задержании детей на митингах

Анна Кузнецова выступила за создание и продвижение позитивного созидательного контента для детей в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На несанкционированной акции протеста 31 января было гораздо меньше задержанных несовершеннолетних, чем 23-го. Тем не менее, происходящее ставит на повестку дня вопросы, касающиеся работы с молодежью. С таким заявлением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны. Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше?», — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Кузнецова поддерживает предложения «многих» о необходимости более внимательно относиться к вопросам организации досуга, воспитания, а также к той системе ценностей, которая транслируется подросткам через «различные каналы». «Где искать современным детям настоящих героев? И есть ли они там, где ищут наши дети? Запрос на созидательную информацию звучит уже давно, вопросы стоят очень остро. Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков», — добавила Кузнецова.

Массовые акции протеста проходили по всей России 23 и 31 января. Организаторы не согласовывали с властями проведение мероприятий. Причиной митингов стал арест Алексея Навального. 2 февраля Симановский суд будет рассматривать вопрос о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В ходе акций 31 января, по данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», было задержано больше 4,9 тысяч человек.