Строители оборудуют высотки в России зонами спасения на крышах

В России новостройки хотят оборудовать зонами спасения. Инициатива прописана в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года.
Минстрой РФ рассматривает предложение строителей о создание на крышах многоэтажек зон безопасности. «Когда нижние этажи уже горят, человеку остается бежать только на крышу, поэтому там предлагается организовывать зоны безопасности — незадымляемое пространство со специальными противопожарными перегородками. Также сама кровля должна быть покрыта несгораемыми материалами», — отметил в разговоре с «Известиями» один из авторов инициативы, зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.
Специальными противопожарными зонами спасения собираются оборудовать все новостройки выше 28 метров (дома в 9 этажей и выше). Бусахин подчеркнул, что в МЧС уже используют квадрокоптеры, которые могут переносить грузы весом от 100 кг и выше.
Строители прогнозируют, что с учетом новых требований стоимость жилья может вырасти не менее чем на 1%. Однако застройщик может отказаться от повышения стоимости квартир, так как станет использовать такие зоны как свое основное преимущество: россияне будут охотнее приобретать дома, которые соответствуют нормам безопасности.
В ночь на 12 января в Екатеринбурге в девятиэтажке на улице Рассветной, 7 произошел пожар: загорелась квартира на втором этаже, в которой за долги было отключено электричество. Задохнулись семь человек — жители верхних этажей, которые не смогли спуститься по лестнице из-за дыма.
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