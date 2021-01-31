31 января 2021

Роструд напомнил о самой длинной рабочей неделе в году

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, герб россии, государственная дума, день защитника отечества, 23 февраля
Праздник День защитника Отечества неравномерно разделит рабочие дни в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневная рабочая неделя, рассказали в Роструде. При этом последняя неделя февраля окажется короткой — всего три рабочих дня.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней: с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», — рассказали РИА «Новости» в Роструде. В ведомстве пояснили, что трехдневные выходные стали возможны после переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

Предпоследняя неделя февраля 2021 году будет самой длинной рабочей неделей в году, отмечают чиновники. В остальном россиян ожидают семь коротких рабочих недель из-за предстоящих праздников: Международного женского дня (рабочие дни с 9 по 12 марта); майские праздники (с 4 по 7 число и с 11 по 14); День России (с 15 по 18 июня); День народного единства (с 1 по 3 ноября), а также короткая рабочая неделя (27-30 декабря) перед 31 декабря, который с 2021 года станет выходным днем официально.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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