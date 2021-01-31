31 января 2021

Юрист предупредил россиян о риске потерять единственное жилье

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Незалоговое жилье могут забрать, если должник его скрывает или банкротится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банки могут забрать единственное жилье, если оно находится в залоге. Однако партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, что можно лишиться и незалогового единственного дома.

«На единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество и оно было возвращено в конкурсную массу», — рассказал агентству «Прайм» Шалаев. По его словам, такое происходит вопреки решению Верховного суда не обращать взыскание на единственное жилье, если отсутствует механизм предоставления занимающего помещения.

Также имущество будет изъято при процедуре банкротства, сообщает агентство Nation News. Такое произойдет, если оно будет признано роскошным или должник на самом деле будет жить не там, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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