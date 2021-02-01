Ученый предупредил о смешанном заражении коронавирусом

Пациентов беспокоили шишки во рту, припухлости и воспаление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый симптом коронавируса — проблемы с полостью рта — может быть проявлением не коронавируса, а смешанного заражения одновременно с другими вирусами. Об этом в беседе с URA.RU заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Ранее испанские медики опубликовали исследование о новых симптомах коронавируса в научном журнале The British Journal of Dermatology. Порядка 25% заболевших, по их данным, жалуются на проблемы в полости рта. У большого числа пациентов на языке были шишки, локальные воспаления и припухлости.

Другими коронавирусами, которые наблюдались раньше, люди часто заражались вместе с другими вирусами. «Обычные, давно известные коронавирусы часто встречаются как причина ОРВИ в виде смешанных инфекций с другими вирусами. Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение», — заявил он URA.RU. По его мнению, считать эту информацию достоверной пока что нельзя.

Скорее всего, это исследование заинтересует и других ученых, которые также проведут свои исследования, рассказал URA.RU вирусолог на условиях анонимности. «Самое странное, что уже почти 100 миллионов переболели, а это впервые заметили. В исследовании такие симптомы встречаются почти у половины пациентов», — считает источник URA.RU.

Кроме того, вирусолог отметил еще несколько странностей в этом исследовании. Так, оно проводилось только у пациентов с пневмонией легкого и среднетяжелого течения, не включая более тяжелые формы. Также все пациенты были взрослыми.