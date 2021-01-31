31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Тюменские вузы начинают отказываться от дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учеба, студентка, учебник, образование, подготовка, образование, студенты, философия
В ТюмГУ готовы полностью отказаться от дистанционного обучения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить дистанционное обучение. Об этом URA.RU рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

«Планируется, что второй семестр студенты ТюмГУ начнут в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили URA.RU в управлении стратегических коммуникаций университета. С октября прошлого года для борьбы с распространением коронавируса в вузе применялась смешанная форма обучения. Сейчас же студенты сдают сессию, проводится она в удаленном формате.

Согласно приказу Минобрнауки РФ, с 7 февраля вузы страны могут вернуться к традиционному формату обучения, отказавшись от дистанта. Решения будут приниматься по каждому учреждению отдельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

URA.RU направило запросы в другие крупнейшие тюменские вузы. На момент публикации ответ поступил лишь от ТюмГУ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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