15 октября 2020
14 октября 2020

Тюменский вуз перешел на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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С 19 октября Тюменский государственный университет переходит на дистанционное обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 19 октября Тюменский государственный университет из-за усиления распространения коронавируса переходит на дистанционное образование. Об этом сообщил врио ректора вуза Иван Романчук. Ранее о том, что ТюмГУ готовится к переходу на дистант сообщал инсайдер URA.RU.

«Принято решение с 19 октября перевести образовательный процесс в дистанционный формат», — приводит слова Романчука официальный сайт вуза. Отмечается, что это сделано в целях сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников.

Занятия по дисциплинам естественно-научного профиля в лабораториях Тюменского госуниверситета со специализированным оборудованием будут проводиться, но с соблюдением повышенных санитарных требований по профилактике инфекции. Ранее агентство писало о том, что на дистанционный формат обучения перешел Ишимский педагогический институт.

Ситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. За прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 136 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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