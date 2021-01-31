Общественник из ХМАО потребовал отставки мэра и его заместителя

Администрация Югорска запретила проводить массовый пикет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Югорске общественник Антон Пантин требует отставки главы города Андрея Бородкина и вице-мэра, директора городского департамента ЖКК Василия Бандурина из-за проблем с уборкой снега. Общественник отправил в мэрию уведомление о проведении массового пикета, на участие в котором было заявлено от 20 до 200 человек. Однако администрация города в проведении пикета отказала.

«Отказали в проведении публичного мероприятия — пикета против отвратительной чистки дорог и тротуаров города от снега, а также за требование отставки главы Югорска Бородкина и директора департамента ЖК и СК администрации города Бандурина», — пишет общественник на личной странице «ВКонтакте». В мэрии Югорска, по словам Пантина, ему ответили, что запрещают проводить пикет из-за нарушения в поданном заявлении, ссылаясь на закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

В администрации Югорска корреспонденту URA.RU пояснили, что признают проблему из-за обильных снегопадов. «Но в ближайшее время снежные завалы уберут», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО утонули в снегу из-за бездействия коммунальщиков. А директор департамента ЖКК Югорска Василий Бандурин сбежал от неудобного вопроса об уборке снега.