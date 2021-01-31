В ХМАО возбуждено уголовное дело на участника митинга Навального

В отношении жителя Сургута возбудили уголовное дело из-за призыва к насилию на митинге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В ХМАО в отношении участника несанкционированной акции протеста в Сургуте, Даниила Болонина, возбуждено уголовное дело. По версии источника в правоохранительных органах, Болонин в одном из чатов призывал к беспорядкам и насилию в отношении силовиков.

«Он говорил о том, что нужно добиваться всего только вооруженно, заявляя, что идет на акцию за свою свободу. Также он говорил, что если кто-то из полицейских задерживает кого-то, то на него нужно идти вдвоем-втроем, считая, что только насилием можно добиться своего. За эти призывы и возбуждено уголовное дело», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

В распоряжении агентства есть копия голосового сообщения, которое записал Болонин. В нем, кроме призывов к насилию, он также оскорбляет силовиков и описывает способы борьбы с полицейскими, если те начнут пресекать несанкционированные акции. После того как Болонин был задержан, и его оштрафовали за участие в акции 23 января, он записал видео с извинениями, но, как стало известно сейчас, в отношении сургутянина все равно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам». За это Болонину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В следственном управлении следственного комитета по региону корреспонденту URA.RU ответили, что не комментируют информацию агентства о возбуждении уголовного дела. В полиции также воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU писало о причинах, по которым в ХМАО на несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, пришло меньше человек, чем 23 января. По мнению политолога, это связанно с оперативной работой силовиков.