31 января 2021

В Кургане назвали кандидата на пост прокурора города

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя генерального прокурора, Юрия Пономарева. Курган, бумага в рулоне
В Кургане пост прокурора города может занять Виталий Долгушин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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На должность прокурора Кургана рассматривается кандидатура районного прокурора. Информация URA.RU стала известна от инсайдеров, знакомых с ситуацией.

«Прокурор Частоозерского района Виталий Долгушин рассматривается на должность прокурора города Кургана. По нему собирались документы», — рассказал агентству источник.

Второй осведомленный инсайдер из числа силовиков сведения подтвердил. «Да, его кандидатура, действительно, рассматривается на пост прокурора Кургана», — отметил источник. В пресс-службе прокуратуры агентству ответили, что не обладают такой информацией.

Виталий Долгушин в 2015 году был назначен прокурором Частоозерского района. Курганский госуниверситет закончил в 2003 году. Он служит в прокуратуре с 2002 года в должностях следователя, старшего следователя, заместителя прокурора различных районов и прокурора Целинного района.

Пост прокурора Кургана пустует уже полгода после ухода Вадима Суровцева. Он покинул прокуратуру города в конце июля 2020 года в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Бывший прокурор назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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