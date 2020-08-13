Экс-прокурор Кургана получил должность в мэрии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол - проблемы АО
Вадим Суровцев покинул прокуратуру Кургана в начале августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший прокурор Кургана Вадим Суровцев назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU в подразделении. По словам собеседника агентства, Суровцев будет курировать работу отдела аналитики и организационного обеспечения.

«Все необходимые бумаги по Суровцеву уже подписаны, в ближайшее время он приступит к работе», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили факт назначения.

Как писало URA.RU, старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру Кургана в начале августа в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года.

С начала июня в мэрии Екатеринбурга работает другой выходец из Зауралья — экс-глава Кургана Павел Кожевников. Сейчас он занимает пост советника мэра Александра Высокинского.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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