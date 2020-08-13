Экс-прокурор Кургана получил должность в мэрии Екатеринбурга

Вадим Суровцев покинул прокуратуру Кургана в начале августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший прокурор Кургана Вадим Суровцев назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU в подразделении. По словам собеседника агентства, Суровцев будет курировать работу отдела аналитики и организационного обеспечения.

«Все необходимые бумаги по Суровцеву уже подписаны, в ближайшее время он приступит к работе», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили факт назначения.

Как писало URA.RU, старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру Кургана в начале августа в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года.

С начала июня в мэрии Екатеринбурга работает другой выходец из Зауралья — экс-глава Кургана Павел Кожевников. Сейчас он занимает пост советника мэра Александра Высокинского.