Российская авиакомпания выпустила суперджет «Геленджик»

Авиакомпания «Россия» презентовала самолет с названием «Геленджик». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Авиакомпания „Россия“ присвоила воздушному судну Superjet имя „Геленджик“ в честь одного из старейших курортов на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении пресс-службы. Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров, 12 из них могут попасть в бизнес-класс.
Самолет будет курсировать на внутренних рейсах в РФ. Вылетать воздушное судно будет из аэропорта Шереметьево.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров раскрыл причину подорожания авиаперелетов в России. Он уверен, что при грамотном подходе к путешествиям можно сэкономить на авиабилетах.
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