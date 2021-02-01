Российская авиакомпания выпустила суперджет «Геленджик»

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Самолет «Геленджик» рассчитан на перевозку 87 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» презентовала самолет с названием «Геленджик». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания „Россия“ присвоила воздушному судну Superjet имя „Геленджик“ в честь одного из старейших курортов на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении пресс-службы. Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров, 12 из них могут попасть в бизнес-класс.

Самолет будет курсировать на внутренних рейсах в РФ. Вылетать воздушное судно будет из аэропорта Шереметьево.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров раскрыл причину подорожания авиаперелетов в России. Он уверен, что при грамотном подходе к путешествиям можно сэкономить на авиабилетах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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