Участников несанкционированного митинга пиарщица мэра Москвы назвала лентяями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пиарщица мэра Москвы, автор популярного telegram-канала Маргарита Эбзеева резко высказалась о протестующих. Девушка боится, что они превращают Россию в Киев 2014 года, когда там проходил Майдан.

«Зажравшиеся сопливые малолетки. С айфонами и TikTok. Лентяи, которые не хотят работать. Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло», — написала она в stories своего instagram-аккаунта. Также пиарщица резко высказалась о тех, кто призывает участвовать подростков в митингах.

Редакция URA.RU пыталась получить комментарий у представителей мэрии Москвы, однако на момент публикации ответ не поступил. Также был направлен официальный запрос.

Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 1653 человека, на прошлой неделе сообщали о 1320 задержанных. В Санкт-Петербурге на последней акции было более 1150 задержанных, что почти на 800 больше, чем на прошлой акции.

Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали дворец в Геленджике, пишет «Пятый канал». Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.

Пиарщица мэра Москвы считает вовлечение подростков в митинг цинизмом Фото: скрин страницы Маргариты Эбзеевой, Instagram