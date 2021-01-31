Продюсер Фадеев приедет в Курган

Максим Фадеев собирается посетить вечер, посвященный памяти своего отца Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер, уроженец Курганской области Максим Фадеев собирается приехать в Курган 18 марта на вечер, посвященный памяти его отца. Об этом он 1 февраля рассказал в своем instagram-аккаунте.

«Курганцы, кто знал и любил моего отца, приходите на этот вечер! Я тоже обязательно буду», — написал артист. К посту он прикрепил афишу мероприятия.

Вечер памяти Александра Фадеева пройдет в Курганской областной филармонии. Отец Максима Фадеева написал музыку для гимна Кургана и десятков спектаклей Курганского и Шадринского драмтеатров. Он умер в 2016 году.

Максим Фадеев собирался посетить Курган в 2020 году. Его пригласили на юбилей школы №40, где он учился, но праздник не состоялся из-за сложной коронавирусной обстановки.