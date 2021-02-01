В Кремле раскрыли, следил ли Путин за протестами

Президент России видел множество видео с нападениями митингующих на силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин смотрел видео с несанкционированных акций протеста, однако не мог увидеть все. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимир Путин.

«Он не мог видеть каждое видео, их записывают тысячи. Но не нужно примитивно рассматривать каждый конкретный случай, не задумываясь, что стало причиной для принятия таких жестких мер. Какое поведение человека было за полминуты до этого?», — сообщил Песков журналистам. Однако он также уточнил, что президент видел множество кадров с протестов, где митингующие нападали на полицейских, что является непозволительным.

Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 1653 человека, на прошлой неделе сообщали о 1 320 задержанных. В Санкт-Петербурге на последней акции было более 1159 задержанных, что почти на 800 больше, чем на прошлой акции.