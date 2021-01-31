Планы экс-мэра Златоуста попасть в Госдуму на грани срыва

Объединение трех партий начало сказываться на политических перспективах Вячеслава Жилина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, собирающийся баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу от движения «За правду!», вступил в партию «Справедливая Россия». Однако это не гарантирует ему сохранения поддержки «союза трех партий», сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«Жилин оперативно подал заявление и теперь официально эсер. Изначально считалось, что он останется кандидатом в округе и после объединения партий. Но теперь, похоже, руководство регионального отделения „СР“ передумало», — рассказал URA.RU собеседник.

«После того, как я вышел из „Единой России“, ни в какой партия уже я не состоял. В том числе в движении „За правду!“, которое меня поддерживало. В „Справедливую России“ я вступил после того, как приняли решение об объединении с „За правду!“ и „Патриотами России“», — рассказал Жилин URA.RU.

При этом он сообщил, что пока не разговаривал с лидером регионального отделения эсеров Валерием Гартунгом. Сам Гартунг не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее инсайдеры сообщили URA.RU, что в тройку лидеров челябинского списка на выборах в Госдуму от объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» войдут только справедливороссы. На тот момент, по их данным, Гартунг готов был уступить Златоустовский одномандатный округ «заправдинцам» в лице Жилина.

О союзе трех партий под эгидой «Справедливой России» стало известно 20 января. Их лидеры — Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России») — 28 января в Москве подписали объединительный манифест.