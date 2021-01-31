31 января 2021

Курганцы выбрали название для конкурента «Аркаима»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Считается, что курганский историко-археологический парк будет для туристов не менее интересен, чем «Аркаим» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Курганской области выбрали название для парка в Белозерском районе, где располагается археологический памятник «Савин-1», которому более 4 000 лет. Голосование было размещено в аккаунте службы развития туризма областного департамента экономического развития. Некоторые жители региона считают, что парк сможет конкурировать с музеем-заповедником «Аркаим».

Голосование завершилось 31 января. 45% опрошенных проголосовали за вариант «историко-археологический парк „Савин“». Более 22% проголосовали за название «историко-археологический парк „Святилище Савин“», почти 18% выбрали вариант «историко-археологический парк „Земля предков“», почти 12% — «историко-археологический парк „Древние Курганы“». Всего в голосовании приняли участие 317 человек.

Не все курганцы поняли смысл проведения данного голосования. «Я могу понять, когда голосование о выборе имени аэропорта, там важно и необходимо общественное мнение. Но здесь, то… нет слов», — написал в соцсетях соавтор проекта «Мой Курган» Андрей Вагин. «Вместо голосований нужно было создать концепцию развития проекта», — поделился мнением с URA.RU источник из исторической сферы.

Организовали голосование представители областного департамента экономического развития. Парк будет включать в себя полноразмерную реконструкцию святилища эпохи энеолита «Савин-1», арт-объект «Курган», поселение — древнее городище. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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